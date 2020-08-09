اعتماد نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية للعام الدراسي 2019/ 2020

أعلنت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اعتماد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة شهادة النيل الثانوية الدولية للعام الدراسي 2019/ 2020، والتي تمنحها هيئة كامبردج الدولية للتقييم والتعليم بجامعة كامبريدج بالشراكة مع وحدة شهادة النيل الدولية التابعة للوزارة.

كما تقدم الدكتور طارق شوقي، بالتهنئة لطلاب مدارس النيل المصرية بمناسبة حصولهم على الشهادة الثانوية، متمنيًا لهم الاستمرار في التفوق والتميز مدى الحياة.

ويعد الطلاب الحاصلين على شهادة النيل الثانوية الدولية العام الحالي، هم الدفعة الرابعة الذين حصلوا على الشهادة من مدارس النيل المصرية بفروعها "أكتوبر والعبور وبورسعيد والمنيا".

ويمنح نظام النيل التعليمي شهادتين، الأولى هي شهادة النيل الإعدادية الدولية بعد اجتياز الصف التاسع، والثانية هي شهادة النيل الثانوية الدولية، بعد إتمام المرحلة الثانوية.

وتم تصميم نظام النيل التعليمي بالشراكة بين وحدة شهادة النيل الدولية وجامعة كامبريدج لتقديم نظام تعليمي تنافسي لإعداد مواطنين عالميين وذوي مرونة فكرية قادرين على تحدي المستقبل.