نائب بالأقصر يقدم 40 منحة مجانية لطلبة الثانوية العامة

أعلن أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن دائرة الأقصر، نجاحه بعد جهود واتصالات واسعة على مدار يومين مع عدد من الجامعات الخاصة، في توفير 40 منحة دراسية مجانية، بجامعتي "الأهرام الكندية - ومصر للعلوم والتكنولوجيا".

وقال "إدريس" إن كل جامعة ستخصص 20 منحة لأبناء الأقصر من حملة شهادة الثانوية العامة، مؤكدًا أن تلك الجهود تأتي في إطار الدور المجتمعي تجاه شباب الأقصر، وتقديرًا لتفوقهم، وحرصًا على مشاركة أولياء الأمور في رفع المعاناة عنهم، في ظل ارتفاع المصروفات الدراسية بالقبول بالجامعات الخاصة لهذا العام.

وأضاف أنه استمرارا لمسئوليته المجتمعية أعلن ما أُتيح من فرص أمام العامة، حتى يتسنى التقديم للجميع، تطبيقًا لمنهج الشفافية الذي يسلكه فجميع الطلاب "سواسية"، لا فرق بين أحد، والكل أمامه فرص متكافئة.

وعن كيفية التقديم، أشار عضو مجلس النواب إلى أنه يجري استقبال الطلبات إلكترونيًا، على الايميل alnaybahmdadrys@gmail.com على أن تكون البيانات شاملة "الاسم رباعيًا - محل الميلاد والإقامة - الرقم القومي - صورة من شهادة النجاح في الثانوية العامة".