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عاجل.. ترامب يعلن إرسال طائرات إضافية لمساعدة لبنان

كتب:

عبد الرحمن خالد
01:57 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
ترامب الرئيس الأمريكي

ترامب الرئيس الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إرسال واشنطن طائرات إضافية من أجل مساعدة لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها. 

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها .

وأدى الانفجار حتى الآن إلى مقتل المئات، وإصابة الألاف من البشر المتضررين، في واحدة من الكوارث التي أثرت بشكل كبير على الدولة اللبنانية

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