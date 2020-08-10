عاجل.. ترامب يعلن إرسال طائرات إضافية لمساعدة لبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إرسال واشنطن طائرات إضافية من أجل مساعدة لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها.

وكان انفجار هائل وقع في أحد عنابر ميناء بيروت البحري جراء حريق طال العنبر الذي يحتوي على "مواد مفرقعة" لم يُعرف إلى أي جهة تعود، وتسبب في وقوع جرحى ودمار واسع في العاصمة اللبنانية وضواحيها .

وأدى الانفجار حتى الآن إلى مقتل المئات، وإصابة الألاف من البشر المتضررين، في واحدة من الكوارث التي أثرت بشكل كبير على الدولة اللبنانية