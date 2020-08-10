إصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق باريس بالوادي الجديد

أصيب 14 شخصًا، صباح اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من نقطة الكيلو 105 طريق قرية بغداد التابعة لمركز باريس-الأقصر بمحافظة الوادي الجديد.

جرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى باريس المركزي والخارجة العام، وتحرر محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد اخطار أمني إلى اللواء محمد توفيق مدير أمن الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق باريس- الأقصر.

أسفر الحادث عن إصابة كل من أحمد يوسف فوزى، 16 عاما، من الأقصر، ومحمد سيد حمزة 25 عاما، وعمر سيد حسين 27 عاما، وليد أحمد سعدى 22 عاما، وكرم رمضان صديق، 17 عاما، ومحمد محمود فكرى، 31 عاما، وعمر شريف عديسي 22 عاما، طه محمد عبد العال 17 عاما، وأحمد طيري حراشي، 15 عاما، محمد محمود النوبى 20 عاما، ومصطفى محمد رضا 16 عاما، من الأقصر ومحمود سيد حسين 24 عاما، وحسين سيد حسين، 27 عاما، وشريف صلاح ضاحي 20 عاما.