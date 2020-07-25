لليوم الثاني على التوالي.. الوادي الجديد "صفر" إصابات بكورونا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، عدم رصد أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي بجميع مراكز المحافظة الإدارية الخمسة.

أكد الزملوط، في بيان، انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 112 مواطنًا من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، وتعافي 7 حالات من المصابين وخروجهم من أقسام العزل بمستشفيات الفرافرة المركزي والداخلة العام، وتسجيل حالة وفاة بمركز الداخلة (61 عاما).

وحذر المحافظ، في بيان، نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة الوادي الجديد، من إقامة أي تجمعات بحفلات الزفاف والعزاء، حيث يتعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، ويمكن الإبلاغ عن المخالفين من خلال تخصيص الأرقام التالية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي بلاغات المواطنين (0922926183/ 01014814825).