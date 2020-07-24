"كورونا": الوادي الجديد تسجل "صفر إصابات" وارتفاع أعداد المتعافين بالسويس إلى 1731 شخصا

سجلت محافظة الوادى الجديد «صفر إصابات» على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة، فيما استمر خروج المتعافين من مستشفيات العزل بعد خضوعهم لبروتوكول العلاج المقرر من قبل وزارة الصحة وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية، وسط تأهب القائمين على المنظومة الطبية لتنفيذ خطط عودة المستشفيات إلى عملها الطبيعى واستقبال المرضى فى جميع التخصصات.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس ارتفاع عدد المتعافين إلى 1731 حالة، بينما سجلت المحافظة 65 حالة جديدة موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى، والحالات البسيطة يتم عزلها بالمنزل، وأضافت مديرية الصحة فى بيان لها، أن إجمالى عدد المصابين وصل إلى 2030 وعدد الوفيات 151 حالة وعدد الحالات التى تخضع للعلاج 148 حالة، وقال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك خطة لعودة المستشفيات لاستقبال المرضى من جميع التخصصات ت بشكل يومى، لافتاً إلى أن هناك متابعة يومية من لجنة إدارة أزمة كورونا للتأكد من جاهزية وتوافر جميع المستلزمات الطبية فى مخازن المديرية.

وتعافى الدكتور إسلام عساف، مدير مرفق إسعاف بنى سويف من الإصابة بالفيروس عقب خضوعه للعلاج اللازم داخل مستشفى ١٥ مايو بالقاهرة، واحتجاز دام لأكثر من أسبوعين، كما تعافى «ممدوح سيد» مشرف عام الحركة فى المرفق من الفيروس عقب عزله منزلياً وتلقيه العلاج اللازم تحت إشراف مديرية الصحة ببنى سويف، فيما تعافى ٥ آخرون عقب خضوعهم للعلاج داخل مستشفى الصدر ببنى سويف.

خروج ١٢ متعافياً من "عزل قنا"

وقال كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، إن عدد المتعافين بمستشفى قوص المركزى، وصل إلى ١٩٨ حالة منذ بدء الجائحة، كما أعلن مستشفى قنا العام للعزل، عن تعافى وخروج 12 حالة جديدة، معظمهم من كبار السن، بعد تلقيهم العلاج اللازم بالمستشفى، وتحول نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية.

وسجلت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد «صفر إصابات» بجميع مراكز المحافظة لأول مرة منذ ظهور الجائحة وانتهاء مدة العزل المنزلى لـ«51» مواطناً من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائى، وحذرت المحافظة من إقامة أى تجمعات أو حفلات زفاف أو عزاء، مشددة على تعرض المخالفين للمساءلة القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم.

"أطباء الدقهلية" تنعى الضحية رقم 16 من الجيش الأبيض

ونعى الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، الدكتور محمد عيد، استشارى الجراحة بمستشفى المنصورة العام القديم سابقاً، الذى توفى متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، وقال «الشحات» إن الدكتور محمد عيد كان محتجزاً بمستشفى الصدر بالمنصورة للعلاج وتوفى أمس، لافتاً إلى أن الفقيد هو الشهيد رقم 16 بين شهداء الجيش الأبيض بالمحافظة.

تسجيل 32 إصابة جديدة فى المنوفية

وأكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بالمنوفية، أن مستشفيات المحافظة سجلت 32 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، موضحاً أن الطواقم الطبية تبذل جهداً مضاعفاً لرعاية المرضى، وأن الإصابات بين الأطباء سجلت انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهر الجارى بالإضافة إلى ارتفاع نسب الشفاء بينهم.

فيما تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، قرية «الشقر» بمركز كفر شكر، التى دشن شبابها مبادرة لمجابهة فيروس كورونا، وفروا من خلالها 10 أنابيب أكسجين، وكراسى متحركة لذوى الإعاقة، و11 جهاز تنفس صناعى، و250 زجاجة كلور، وتوزيع 700 شنطة مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة والأكثر احتياجاً، إضافة إلى تطهير القرية والقرى المجاورة بالجهود الذاتية، علاوة على تنظيم الأسواق الأسبوعية، ودعم المجلس القروى بأذرع للكشافات لإنارة الأعمدة فضلاً عن إنارة المقابر، وخلال الزيارة عرض بعض الشباب على نائب المحافظ نماذج من المشاكل التى تعانى منها قرية الشقر، مثل مشكلة الصرف وعدم توصيل الغاز، أو وجود ملعب لشباب القرية.

من جهة أخرى نفى مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بشأن احتجاز وحدة مباحث قسم أول شرطة بنها لمريض بفيروس كورونا المستجد عقب ضبطه لتنفيذ حكم بالتبديد فى إحدى حملات تنفيذ الأحكام، مؤكداً أن هذا الكلام عار تماماً من الصحة ووراءه محامى المتهم الذى فشل فى إخراجه فلجأ لاختلاق قصة إصابة المتهم بالكورونا حتى يجبر رجال المباحث بالقسم على إطلاق سراح موكله دون أى سند طبى.

وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إن المتهم جرى ضبطه لتنفيذ حكمين بالتبديد فتوجه المحامى الخاص به وطالب رئيس المباحث بإخراجه والإفراج عنه متعهداً بتسليمه للنيابة لعمل معارضة فى الحكم فرفض رئيس المباحث، مؤكداً أنه لا يستطيع مجاملة متهم على حساب باقى المتهمين المضبوطين، فادعى المحامى إصابة المتهم بكورونا، فكان الرد أنه عليه التقدم بما يثبت ذلك من نتيجة مسحة طبية وروشتات وتقارير طبية وتحاليل، فأكد المحامى عدم توافرها فطلب رئيس المباحث فتح محضر يدلى فيه المحامى بهذه المعلومات ويتم عرضه على النيابة لإحالته للمستشفى وتوقيع الكشف الطبى وعمل مسحة، فرفض المحامى، وناشد المصدر الأمنى المواطنين ورواد السوشيال ميديا ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات، مشيراً إلى أن أجهزة الأمن تراعى الاعتبارات الإنسانية قبل تنفيذ القانون.