انتخابات "الشيوخ".. استعدادات الأقصر للاستحقاق المنتظر

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر استعداداتها لاستقبال الاستحقاق الانتخابي المرتقب ثالث أهم حدث ديمقراطي تشهده البلاد بعد انتخابات الرئاسة ومجلس النواب، وهو انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر إجراؤها يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

"الوطن" استعرضت أبرز تجهيزات الأقصر الخاصة بالانتخابات والتي ستنفذها عبر حزمة إجراءات خدمية واحترازية للتيسير على الناخبين ودعم ممارستهم لحقوقهم الدستورية بالإدلاء بأصواتهم مع اتباع إجراءات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

١- عدد اللجان العامة بالمحافظة يبلغ 6 لجان عامة، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 194 لجنة فرعية، وإجمالي عدد الناخبين يبلغ 788727 ناخبا على مستوى المحافظة.

٢- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية، بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة.

٣- إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم ووجود وسائل التعقيم والتطهير بمداخل المقار الانتخابية، وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

٤- مراجعة أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس التي تم اختيارها كمراكز انتخابية، والتأكد من صلاحية الأبواب الخارجية ودورات المياه والإنارة.

٥- توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع وحجرة لمبيت قوات التأمين، وتوفير طفايات الحريق وكشاف طوارئ.

٦- إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

٧- توفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن وتخصيص الطوابق الأرضية لهم وعمل مظلات للوقاية من أشعة الشمس.

٨- مراجعة وسائل الإطفاء والإنارة الداخلية باللجان العامة والمراكز الانتخابية وتوفير مصدر احتياطي للتيار الكهربائي.

٩- تشكيل غرف عمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع جميع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة انتخابات مجلس الشيوخ، وكذلك مرافق ( الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز ) فضلا عن إستعدادات ادارات الحماية المدنية و المرور وشرطة النجدة.

١٠- رفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من مدى جاهزية المقار الانتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع تعقيم أماكن مبيت العاملين باللجان، والاستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية والتباعد وارتداء الكمامات وتوزيع كاشف الحرارة بجميع اللجان.