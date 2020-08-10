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"هيام" تحلم بالعلاج من الشلل لتستكمل إعالة زوجها المريض وأبنائها

كتب:

أحمد حامد دياب
08:46 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
هيام محمود

هيام محمود

حياة طويلة من الكفاح عاشتها هيام محمود، كانت تبيع خلالها البيض لتعيل أسرتها وتنفق على زوجها المريض الذي لا يستطيع العمل وأبنائها.

وجاء يوم حزين على "هيام" سقطت خلاله مع على السلم أثناء صعودها لإحضار البيض من سطح المنزل لتصاب بتهتك في النخاع الشوكي وتصاب بشلل نصفي في الحال.

حكت "هيام" قصتها وانهمرت في البكاء أثناء حديثها مع مراسلة "مساء DMC" حيث أكدت أنها مازالت تبيع بعض بضائع البقالة البسيطة أمام منزلها وتبيع البيض أيضًا وهي جالسة في مكانها من أجل إعالة أسرتها.

أمنية واحدة عبرت عنها هيام بالبكاء وهي أن تستطيع قضاء حاجتها بمفردها بدون مساعدة من أحد وطالبت أحد الأساتذة بتبني حالتها الصحية ومساعدتها على أن تمشي على قدميها مرة أخرى.

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