302 جزائري يغادرون القاهرة بينهم 55 طفلا من مصابي الشلل الدماغي

غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة طيران تابعة لشركة الخطوط الجزائرية، وعلى متنها 302 جزائري إلى الجزائر.

وقالت مصادر بالمطار، إن رحلة الخطوط الجزائرية، وصلت المطار قادمة من الجزائر فجر اليوم، وعلى متنهما طاقم الضيافة بينما أقلعت الآن، وعلى متنها 302 مواطن ما بين عاملين بالسلك الدبوماسي وطلاب، وعدد من أعضاء الجالية الجزائرية بالقاهرة، و55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي وأسرهم كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وتم إنهاء إجراءات سفرهم وسط ترحيب واهتمام بالغ من قيادات مبنى الركاب رقم 1 برئاسة الملاح أشرف حافظ بأسر الأطفال الـ 55.

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 قبل سفرهم.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، الاهتمام البالغ بالـ 55 طفلا المصابين بالشلل الدماغي، والذين علقوا في مصر، وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت مساعيها لإجلاء عائلات 55 طفلا مصابا بالشلل الدماغي علقوا بمصر بعد تعليق الرحلات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأكدت المصادر أن الأطفال حضروا بصحبة أهاليهم قبل أزمة كورونا في رحلة علاج لأحد المستشفيات المصرية، والتي تقدم العلاج الطبيعي للمصابين.