الصين تنتقد عقوبات واشنطن على هونج كونج: إجراءات وحشية

انتقد مكتب تمثيل الحكومة الصينية في هونج كونج، اليوم، العقوبات الأمريكية على قادة الإقليم، واصفا إياها بـ"الوحشية وغير المنطقية"، وقال في بيان، إن هذه العقوبات "تكشف النوايا الخبيثة للسياسيين الأمريكيين بدعم أشخاص مناهضين للصين وبزرع الفوضى في هونج كونج"، وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الجمعة، عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، وعشرة مسؤولين آخرين في المنطقة، في إطار زيادة ضغوطها على بكين.

وقامت واشنطن بفرض العقوبات، ردا على ما اعتبرته تقويضا للحكم الذاتي في المستعمرة البريطانية السابقة، من خلال قانون الصين الجديد للأمن القومي.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة لأولئك المسؤولين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضح الأمين العام للتجارة في هونج كونج، إدوارد يان، أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسؤولي هونج كونج: "وحشية وغير منطقية"، محذرا من تأثيرات محتملة لذلك على المصالح التجارية الأمريكية في مركز الأعمال العالمي.

وأضاف يان للصحفيين: "هذا النوع من العقوبات، إذا كان يستهدف مسؤولين أو زعماء في بلد آخر، فهو إجراء وحشي وغير متناسب وغير منطقي".

وأشار الأمين العام للتجارة، إلى أن "إذا طبقت واشنطن بشكل أحادي هذا النوع من الأفعال غير المنطقية، فسيكون لها في نهاية المطاف تأثير على الشركات الأمريكية".