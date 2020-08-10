تعقيم مقار لجان الانتخابات في كفر الشيخ وغرف عمليات للمتابعة  

انتهت محافظة كفر الشيخ من تعقيم وتطهير 585 مقراً انتخابياً، قبل استلام قوات الشرطة لها لتأمينها، تمهيداً لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ غدا الثلاثاء.

كما جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام كفر الشيخ، برئاسة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، لمتابعة تجهيز مقار انتخابات مجلس الشيوخ، ومتابعتها بكل دقة، وتعقيمها وتطهيرها بصفة مستمرة، فضلاً عن تشكيل غرف فرعية بمجالس المدن، لمتابعة الاستعدادات لإجراء العملية الانتخابية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

من جانبه أعلن المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة، وجود لجنة عامة فقط، و585 لجنة فرعية بقرى ومدن المحافظة.

وأضاف أنه جرى تحديد عضو هيئة قضائية "قاضي أو وكيل نيابة" لكل لجنة، بالإضافة لعدد من الموظفين الإداريين من العاملين بالمحكمة والجهات الإدارية، وعدد من العاملين بالقطاعات الحكومية بالمحافظة.

وأشار إلى أن عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم مليونا و350 ألفم مواطن، مشيراً إلى أنه سيجري اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية سواء باللجان أو بالمحكمة، لضمان سلامة الناخبين، واستلم القضاة أوراق التصويت من المحكمة.