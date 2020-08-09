محافظ كفر الشيخ: اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء انتخابات الشيوخ

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ: إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء انتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أنه تم توفير عدد كافي من المقاعد بالمدارس ووضعها بحيث يتم مراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، مع تحديد أماكن محددة لوقوف المواطنين على مسافات متباعدة، إضافة إلى إلزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم وتوافر مواد التعقيم والتطهير.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، عددًا من المقرات الانتخابية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال انتخابات مجلس الشيوخ؛ حيث زار مدارس: الزهور للغات، والشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية، والشهيد السلام الثانوية بكفر الشيخ.

رافق المحافظ في الجولة؛ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء خالد العزب، مدير الأمن، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورئيس غرفة العمليات، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

وأكد نور الدين، أن المحافظة ستشهد عملية انتخابية متميزة، وأنه يراهن على وعي أبناء كفر الشيخ في ممارسة حقهم الدستوري وحقوقهم السياسية بحرية تامة، مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على عدم السماح مطلقاً بانتظار أي سيارات في حرم المدارس، وعمل تندات لحماية الناخبين من حرارة الجو مع وجود مراوح للتهوية وإمداد اللجان بكراسي متحركة لمعاونة كبار السن، كما أكد على أنه تم اختيار اللجان الفرعية بحيث تكون قريبة من الباب الرئيسي للجنة وأن تكون بالأدوار الأرضية، وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء باستمرار رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والقرى الأحياء بالمرور ليلاً على المقرات الانتخابية، والتأكد من إضاءة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المقرات، واطمأن على غرف المبيت للخدمات القائمة على تأمين المقرات وإعدادها بالفراش المناسب، داعياً المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات القادمة ومباشرة حقوقهم السياسية بحرية وإظهار صورة إيجابية مشرفة للمجتمع المصري أمام العالم.