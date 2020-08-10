السكة الحديد: الجرارات الجديدة إلكترونية وأمان للراكب وسائق القطار

أكّد المهندس سامي عبدالتواب، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع المسافات، أنَّ الجرارات الأمريكية الجديدة التي يتمّ توريدها للهيئة تتضمن جميع عوامل الأمان للراكب وقائد القطار، كما تعمل بنظام إلكتروني أو بالكمبيوتر ويتحكم قائد القطار فيها، مشيرًا إلى أنَّه يمكن السيطرة على الجرارات الجديدة من برج المراقبة الذي بإمكانه إيقاف الجرار في أي وقت.

نائب رئيس السكة الحديد: برج المراقبة يمكنه تخفيض السرعة الزائدة للجرار وتصحيح أخطاء قائد القطار

وأضاف "عبدالتواب"، لـ"الوطن"، أنَّ برج المراقبة يمكنه تخفيض السرعة الزائدة للجرار وتصحيح أخطاء قائد القطار بحيث يتمّ السيطرة عليه بشكل كامل من هذا البرج، مشيرًا إلى أنَّ الهيئة تواصل العمل على تحديث وتطوير منظومة الجر "الجرارات - العربات"، مبينًا أنَّ ذلك سيعمل على القضاء نهائيًا على الأعطال وحوادث القطارات، موضحا أن صفقة الـ110 جرارا أمريكيا جديدا بلغت تكلفتها 298 مليون دولار.

وأشار نائب رئيس السكة الحديد، إلى أنَّ القاطرات الجديدة تتضمن أعلى معدلات للأمان من "فرامل - طفايات - كمبيوتر - وشاشة إصلاح الأعطال"، لافتًا إلى أنَّها تعمل على تخفض زمن الرحلة وتضبط وقت التقاطر، علاوة على قضائها على الزحام خاصة بعد بدء وصول الدفعات الأولية من صفقة الـ1300 عربة قطار روسية جديدة، منوها إلى أنَّ الهيئة لديها خطط تطوير كبيرة للعمل على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأوضح "عبدالتواب"، أنَّ الهيئة تواصل عملها في تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال تعقيم جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحرى، وتطهير جميع المحطات الرئيسية والمركزية على مستوى الجمهورية، وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، مؤكّدًا أنَّ الهيئة ألزمت جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا وللحفاظ على سلامتهم.