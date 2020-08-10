تويوتا تسجل أرباحا هي الأضعف منذ 9 سنوات بسبب كورونا

فى ظل تفشى فيروس كورونا فى الكثير من دول العالم وظهور موجه ثانية أيضا وانخفاض مبيعات السيارات بشكل عام والخسائر التى طالت كبرى الشركات العالمية، إلا أن تويوتا سجلت أرباحا فى 2020 بالرغم من تفشى فيروس كورونا و تراجع مبيعاتها السنوية.

وسجلت شركة تويوتا اليابانية تراجعا فى مبيعاتها السنوية الموحدة خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 50% ، و بالرغم من ذلك أعلنت تويوتا عن ارتفاع أسهمها بنسبة 2.3% وسجلت ارباحا صافية بقيمة 1.5 مليار دولار.