عاجل.. القوات المسلحة تستعد لتأمين الانتخابات بالتعاون مع الداخلية

أعلنت القوات المسلحة مشاركتها في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

واتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وكل الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.

وتشترك القوات المسلحة في تأمين الانتخابات بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية، والمناطق العسكرية.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة، والاحتياطات القريبة، والبعيدة، ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين، والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن في محيط اللجان.

كما اتخذت عناصر الدعم من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات أوضاعها للعمل كاحتياطيات لدعم عناصر التأمين ومنع أي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع.