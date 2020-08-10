لوكاشينكو يفوز بفترة رئاسية جديدة في بيلاروسيا

فاز رئيس بيلاروسيا المنتهية ولايته ألكسندر لوكاشنكو بولاية سادسة بنسبة 80.23% من الأصوات، وفق ما ذكرت اللجنة الانتخابية المركزية، اليوم، ونشرته شبكة "فرانس 24" الإخبارية الفرنسية.

وتقدم الرئيس الحالي لبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم، بفارق ساحق على منافسيه في الانتخابات الرئاسية للبلاد.

وأشارت النتائج الأولية للتصويت إلى أنَّ لوكاشينكو حصل على نسبة 80.23% من الأصوات، وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وذكرت اللجنة المركزية للانتخابات، اليوم، أنَّ لوكاشينكو تحصل على 4 ملايين و652 ألف صوت، أي ما نسبته 80.23% من أصوات الناخبين.

وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في الساعة 20:00 "17:00 بتوقيت جرينيتش- 07:00 مساء بتوقيت القاهرة" من مساء أمس الأحد.

وتنافس زعيمة المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في الانتخابات الرئاسية الحالية، وفقًا لما أذاعته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وعلى خلفية أعمال الشغب والاحتجاجات التي شهدتها بيلاروس، أمس الأحد، بعد ظهور النتائج الأولية للإنتخابات، أعلن رئيس لجنة التحقيق، إيفان نوسكوفيتش، أنَّه تمّ فتح قضية جنائية بشأن أعمال شغب وعنف ضد الشرطة، مؤكّدًا أنَّ المشاركين في هذه الأعمال قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

ونقلت وكالة "بيلتا" الحكومية عن نوسكوفيتش قوله، اليوم: "فتحت لجنة التحقيق دعاوى جنائية بشأن وقائع أعمال شغب وعنف ضد موظفي وزارة الداخلية، التي جرت هذه الليلة في مدينة مينسك وعدد من المناطق الأخرى في البلاد".