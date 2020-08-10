لبنانيون يهاجمون نادين نجيم لقرارها بمغادرة البلاد: إحنا مش في أوتيل

أثارت الفنانة نادين نجيم جدلًا واسعًا في الساعات الماضية، بعد إعلان نيتها مغادرة لبنان، بسبب الأوضاع السيئة التي يشهدها بلدها، والآثار التي خلفها الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي، وكتبت: "من ها اللحظة من المشفى أخدت قرار: رح أترك البلد وعيش بأمان ببلد تاني بيحترم شعبه أحسن ما ضل ببلد حاكمينه زعران وموت، بس تنقبروا أنتم تحت التراب نحنا منرجع على وطننا غير هيك ما إلو لزوم الحكي وشكرا".

وشنّ رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا حادًا على نادين نجيم، بسبب رغبتها في ترك بلادها، ويرى البعض أنّ لبنان في الحاجة لها خلال هذه الفترة، إذ قالت فتاة تُدعى ميسون: "مفكرين البلد أوتيل.. على الحلوة معه وعلى المرة يتركوا.. ليه مين من الشعب مش حياته بخطر وعم يمرق بوضع صعب بس البلد إلنا من للسلطة ورح نبقى فيه"، فيما قال أحمد: "قرار غلط المفروض تساندين بلدك في هذا الوقت".

وأعرب شومان عن استيائه من قرار نادين، قائلًا: "والله يا ست نادين نحنا مش فاتحين أوتيل إنه بس على الحلوة بتكوني معه وعايشة فيه، وعلى المرة وأوقات الصعبة تتركيه وبتفلي وبس نرجع نظبطه تيجي وبتخبرينا بحبك يا لبنان، يلي بحب وطنه بضل في وبساعد وبدافع عنه مش بيهرب مع السلامة، الأفضل ما ترجعي على بلد فليتي منه بوقت لعم ينزف فيه".

وكانت الفنانة نادين نجيم تعرضت لإصابات بالغة جراء انفجار بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي.

وأجرت نادين عملية جراحية داخل أحد مستشفيات لبنان، استمرت نحو 6 ساعات، حسب ما كتبته شقيقتها ريما نجيم، عبر حسابها على تويتر.