وزير الإنتاج الحربي يتابع مشروعات 3 مصانع حربية

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، مع رؤساء مجالس إدارات 3 شركات تابعة للوزارة، بحضور الدكتور مهندس حسن عبدالمجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

حضر الاجتماع، رؤساء مجالس إدارات شركات "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" مصنع 18 الحربي، و"شركة المعصرة للصناعات الهندسية" مصنع 45 الحربي، و"شركة حلوان للصناعات غير الحديدية" مصنع 63 الحربي.

وصرح محمد عيد بكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، بأنَّ هذا اللقاء يهدف إلى الوقوف على الموضوعات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها مصانع "63، 45، 18" الحربية، والاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والطاقات البشرية المتوفرة بها والموقف التنفيذي للمشروعات المشاركة في تنفيذها، إلى جانب دورها في التصنيع الحربي، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وزير الإنتاج الحربي يؤكّد استكمال العمل وفقًا للخطط السابقة مع تطويرها

وأكّد وزير الإنتاج الحربي، خلال اللقاء، استكمال سير العمل وفقًا للخطط الموضوعة سابقاً مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية من خلال زيادة عمق التصنيع المحلي مع استحداث مجالات جديدة للعمل، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمني للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها وكذا البدء بالمشروعات المستجدة.

وحث "مرسي"، على ضرورة بذل الجهد لاستكمال الدور الوطني الذى تقوم به الوزارة في النهوض بالصناعة الوطنية وتعميقها على الصعيدين الحربي والمدني بالتعاون مع مختلف الجهات الصناعية داخل مصر وخارجها وعلى رأسها الهيئة العربية للتصنيع والوزارات المختلفة وشركات القطاع الخاص.

وقال "مرسي"، إنَّ وزارة الإنتاج الحربي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد الأذرع الصناعية للدولة من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدني وصولاً للتصدير للخارج، مؤكّداً أنَّ هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد الإنتاج الحربي وأبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطور التكنولوجي في التصنيع الحربي والمدني.