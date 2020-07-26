وزير الإنتاج الحربي يطالب العاملين بطفرة صناعية واقتحام مجالات جديدة

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، بالدكتور حسن عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ورؤساء مجالس إدارات شركات (حلوان للمسبوكات "مصنع 9 الحربي"، أبي قير للصناعات الهندسية "مصنع 10 الحربي"، شركة شبرا للصناعات الهندسية "مصنع 27 الحربي"، بمقر ديوان عام الوزارة.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، إنّ اللقاء يأتي مع بداية تولي وزير الدولة الإنتاج الحربي للحقيبة الوزارية، للوقوف على الموضوعات والمشروعات القائم بتنفيذها مصانع (9، 10، 27) الحربية، والاطلاع على الإمكانيات التكنولوجية لها والمشروعات المشاركة في تنفيذها والموقف التنفيذي لها، إلى جانب دورهم في التصنيع الحربي، وكذا مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة وسبل تحقيقها.

وشدد مرسي خلال اللقاء، على استكمال سير العمل وفقا للخطط الموضوعة سابقا، مع العمل على تطويرها لإحداث طفرة صناعية والدخول في مجالات جديدة، وشدد على ضرورة الالتزام بالمخطط الزمنى للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها، والبدء بالمشروعات المستجدة.

وطالب الوزير، ببذل الجهد لاستكمال الدور الوطني للوزارة في النهوض بالصناعة الوطنية وتعميقها على الصعيدين الحربي والمدني، بالتعاون مع مختلف الجهات الصناعية داخل مصر وخارجها، وعلى رأسها شركات القطاع الخاص والوزارات المختلفة والهيئة العربية للتصنيع.

وقال مرسي إنّ وزارة الإنتاج الحربي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري والذراع الصناعي للدولة، من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لتعميق التصنيع المحلي وصولا للتصدير للخارج، مؤكدا أنّ هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد سواعد الإنتاج الحربي وأبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التطور التكنولوجي في التصنيع الحربي والمدني.