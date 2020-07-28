وزيرا "الإنتاج الحربي" و"الثقافة" يتفقدان أول نموذج للمسارح المتنقلة

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بمقر شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي" التابع لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك لبحث سبل التعاون في تجهيز وإنشاء المسارح المتنقلة.

في بداية اللقاء قامت الوزيرة بتقديم التهنئة للمهندس محمد أحمد مرسي لتوليه الحقيبة الوزارية للإنتاج الحربي، وتفقد الوزيران أول نموذج مسرح متنقل شامل ملحقاته من معدات إضاءة ووحدات توليد كهرباء ودورات مياه متنقله وستوديو متنقل والذي قامت بتنفيذه شركة حلوان لمحركات الديزل "مصنع 909 الحربي".

من جانبه أوضح مرسي أن وزارة الإنتاج الحربي تؤمن بدور الفن والثقافة في المجتمع، وفي تنمية العقول لدى الشباب لتصحيح الأفكار المغلوطة من خلال تناولها للقضايا الهامة إلى جانب نشر الوعي بالدور الذي تبذله الحكومة من أجل تنمية المجتمع، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الإنتاج الحربي على استعداد دائم لتقديم الدعم اللازم لوزارة الثقافة في مجال المشروعات الثقافية والفنية والتوعوية ومن بينها دعم المسارح المتنقلة سواء برفع كفاءة الموجود منها حاليا أو التصنيع الجديد، مضيفا أنه تم التعاقد مع وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة على تنفيذ 6 مسارح متنقله وتجهيزها بكل ملحقاتها من إضاءة وكاميرات وأي تجهيزات أخرى متوفرة لدى شركات الإنتاج الحربي.

ومن جانبها أعربت عبدالدايم عن ثقتها التامة للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي لدعم الثقافة ونشر الوعي، وعن ثقتها فيما شاهدته خلال جولتها للاطلاع على نموذج المسرح المتنقل الذي تم تنفيذه كنموذج أول والذي يعكس المقومات التي تمتلكها شركات الإنتاج الحربي، والتي يمكن استغلالها لدعم القصور الثقافية والمسارح من خلال القيام بأي أعمال تطوير لتأهيلها وتجهيزها للعمل، مشيرة إلى أنه تم تسليم عدد من المسارح المتوقفة عن العمل إلى وزارة الإنتاج الحربي لتأهيلها للعمل من جديد وقد لاقت استحسانا كبيرا وهذا ما دعا إلى الرغبة في زيادة التعاون بين الطرفين.

وأوضحت عبدالدايم أن وزارة الثقافة تسعى إلى زيادة عدد عناصر منظومة المسارح المتنقلة للوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الفرق الفنية بالمحافظات، وكذلك تسعى الوزارة لتوفير مكتبات الأسرة المتنقلة لتوزيعها على القرى بالمحافظات لنشر الوعي والتشجيع على القراءة بين الفئات الجماهيرية المختلفة، مضيفة أنه يمكن استغلال العربات المتنقلة التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي بعد تجهيزها بالمعدات اللازمة بما يتلائم مع طبيعة المسارح المتنقلة أو مكتبات الأسرة في ضوء التعاون المثمر بين الوزارتين.