روسيا تسجل 70 وفاة و5118 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الاثنين، عن وفاة 70 شخصا وإصابة 5118 بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات منذ بدء تفشي وباء كورونا إلى 892654 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 15001 وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وقال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا إن 26.5% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس.

وأظهرت الأرقام والإحصاءات الرسمية، الصادرة اليوم الاثنين، أن 3259 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات منذ بداية تفشي الوباء إلى 696618 شخصا.

ورغم أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، إلا أن معدل الوفيات يعد ضعيفا مقارنة مع باقي الدول ولم يتجاوز 15 ألفا منذ بدء تفشي الوباء.