مصرع ربة منزل اصطدمت بماكينة ري في سوهاج

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر اصطدامها بماكينة ري في قرية عرابة أبو الدهب دائرة مركز سوهاج، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "منيرة.ص.ص"، 54 عاما، ربة منزل، وتقيم بناحية عرابة أبو دهب جثة هامدة، ادعاء الاصطدام بجسم صلب.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتبين من الفحص وسؤال زوجها "عبد الله.م.ا"، 58 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام زوجته المذكورة بملئ إناء مياه من ماكينة ري "ارتوازي" بذات الناحية تطايرت ملابسها، والتفت حول محرك الماكينة، ما أدى لجذبها وارتطامها بها، ونتج عن ذلك إصابتها التي أودت بحياتها.

حرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.