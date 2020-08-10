"المؤتمر": المشاركة في الانتخابات واجب وطني تفرضه الظروف الراهنة

قال الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب يعمل وفق خطة لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ، وتم تشكيل غرف عمليات في المحافظات ترفع تقارير بشكل مستمر للغرفة المركزية لإزالة أي عقبات قد تواجه الناخبين أو المرشحين في الانتخابات.

وأضاف صميدة لـ"الوطن"، أن الحزب سيعمل على التيسير على المواطنين للمشاركة في الانتخابات من خلال توفير وسائل مواصلات لنقلهم لمقار اللجان الانتخابية المقرر الإدلاء فيها بأصواتهم، وعلى الجميع تحمل المسؤولية والمشاركة في الاستحقاق الدستوري لدعم العملية الديمقراطية في البلاد.

وتابع أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني تفرضه الظروف الراهنة التي تمر بها مصر، ونزول المصريين بكثافة سيكون رسالة قوية لمن يتربص بأمن الوطن في الداخل والخارج.