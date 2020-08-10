"الإسكان الاجتماعي": نهدف إلى توفير وحدات لكل شرائح المجتمع

قال المهندس صلاح حسن، نائب رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، إن سياسة وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي هدفها توفير وحدات سكنية لكل شرائح المجتمع "شريحة محدودي الدخل"، وأنه تم انتقاء الأماكن والمحافظات بعناية تامة بحيث تكون داخل المحافظات وفي أماكن مميزة وبمحافظات بها كثافة سكانية عالية لكي يستطيع المواطنون الاستفادة من هذه الوحدات.

وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مساحة الوحدات تبدأ من 103 أمتار حتى 120 مترا بمساحات مختلفة داخل المكان الواحد، والأسعار متفاوتة وهي وحدات جيدة بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل.

وتابع، أن هذه الوحدات تأتي ضمن مبادرة البنك المركزي ويمكن تسديد القرض على 20 سنة وبفائدة 8% متناقصة ويتناسب القسط مع السن والدخل، مؤكدا أن الوحدات السكنية جاهزة وكاملة التشطيب.