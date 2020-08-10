فيديو.. الصحة: وضعنا نظاما لاستخدام غرف الرعاية المركزة بأزمة كورونا

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزيرة الصحة للطوارئ والرعاية العاجلة، إنه منذ ظهور الحالات الأولى المصابة بفيروس كورونا، وكانت غرف الرعاية المركزة جاهزة حتى في ذروة انتشار الفيروس في مصر.

وأضاف وديع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن وزارة الصحة وضعت نظاما لاستخدام غرف الرعاية المركزة، خصوصا وأن وزارة الصحة لم تكن تتعامل مع حالات فيروس كورونا فقط، ولكن كانت هناك حالات أخرى وأمراض وإصابات أخرى، مشددا على وجود خطة مكتملة لاستخدام الرعاية المركزة.

وأوضح وديع أن وزارة الصحة كانت تحاول قدر الإمكان توفير غرف للأمراض الأخرى ولكن مع انخفاض وانحصار أعداد مصابي فيروس كورونا يتم فتح المستشفيات أمام الأمراض الأخرى غير كورونا.