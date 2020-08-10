وزيرة العدل اللبنانية: قدمت استقالتي بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات

قالت وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم: إنها قدمت استقالتها بسبب انفجار مرفأ بيروت والاحتجاجات التي اندلعت بالبلاد عقب ذلك، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، أمس، أن القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، ووزير البيئة استقالتهما من الحكومة، أمس.

كان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أعلن أمس، استقالة نواب الحزب من البرلمان، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.