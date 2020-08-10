قبل ساعات من انتخابات الشيوخ.. خطوات عليك اتباعها قبل النزول للتصويت

حذّرت الدكتورة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، الناخبين الذين سيشاركون في انتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق غدا، من اصطحاب الأطفال لمقار اللجان الانتخابية للحفاظ على سلامتهم.

وأوضحت شاكر، لـ"الوطن"، أنّ الاستحقاقات الانتخابية في مصر دائما ما تكون عرس ديمقراطي، وجرت العادة في اصطحاب الناخبين للأطفال الصغار للجان الانتخابات، ولكن في ظل ظروف فيروس كورونا يفضل عدم اصطحابهم.

ونصحت شاكر السيدات الحوامل بالالتزام الكامل بكل الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامة طوال الوقت، منذ النزول من المنزل للتصويت في العملية الانتخابية وحتى العودة مرة أخرى للحفاظ على صحتهم.

وطالبت بنزول الجميع للمشاركة في الانتخابات لأنها واجب دستوري، مؤكدة أنّه لا يوجد أي تخوف من مشاركة المواطنين في ظل إجراءات التعقيم التي تمت للجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وهناك أعضاء من وزارة الصحة ملكفين بإرشاد الناخبين بالإجراءات الاحترازية.

وشددت شاكر على ضرورة التزام الناخبين بالتباعد الاجتماعي سواء في الطوابير الانتخابية خارج اللجان أو أثناء عملية التصويت في الداخل، وارتداء الكمامة وعدم الاستغناء عنها، مع استخدام معقم اليدين.

وأكدت ضرورة عدم لمس الناخبين الأبواب أو صناديق الاقتراع واحضار أقلام خاصة بهم للتصويت بها في العملية الانتخابية، فضلا عن تناول إفطار جيد وشرب العصائر والمياه باستمرار قبل النزول للمشاركة في العرس الديمقراطي.