"الصحة" عن انتخابات الشيوخ: اللي عنده أعراض مينزلش يصوّت

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، إن نسبة الوفيات بالفيروس تُحسب أحيانًا بالنسبة لعدد المصابين، أو لعدد سكان الدولة بالكامل، موضحًا أنه يرى أن أي وفيات ناتجة عن وباء كورونا بالنسبة له "شيء وحش".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى،: "أنا بعتبر نفسي الشخص الوحيد اللي في العالم اللي عمري ما أقول على نسبة الوفيات في مصر جيدة، حتى لو هي قليلة جًدا، أي مريض يتوفى بعتبرها كارثة".

ونصح رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" بوزارة الصحة والسكان، المواطنين بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء الإدلاء بصوتهم في انتخابات مجلس الشيوخ المزمع إجراءه يوم الثلاثاء المقبل، قائلًا: " صوتك أمانه، بس أمانة عليك لو حسيت بأعراض متخرجش من بيتك، لو مصاب بلاش تنزل".