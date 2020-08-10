السكة الحديد تجمع 280 مليون جنيه غرامات تزويغ

كشف مصدر مسؤول في السكة الحديد، عن أنّ الهيئة جمعت نحو 280 مليون جنيه غرامات، بعد تطبيق قرار الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتوقيع غرامات على المزوغين من دفع قيمة تذكرة القطارات بأنواعها كافة، منذ الأول من أبريل 2019، مشيرا إلى أنّ الوزير طالب بعدم استقلال أي راكب للقطارات دون دفع الأجرة.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنّ غرامات التهرب من التذاكر يحصل منها الكمسرى على 40%؜ من قيمتها كحافز، لتشجيعه على تحصيل قيمة الغرامات ومنع التزويغ من التذاكر، مشيرا إلى أنّ الهيئة شكّلت لجانا للمرور على الركاب للاطلاع على التذاكر بالتنسيق مع الكمساري، وحال وجود أي راكب لا يحمل التذكرة يتم عمل محضر فوري له، ويتم دفع قيمة تذكرة القطار أولا ثم تغريمه لمخالفة التزويغ.

وحددت الهيئة 50 جنيها غرامة التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية الجديدة، و40 جنيها لقطارات الـVIP، و30 جنيها للقطارات المكيفة، و20 جنيها للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحي.

وأوضح المصدر أنّه ما زال هناك نحو 30% من الركاب يتهربون من دفع قيمة تذكرة القطارات، لافتا إلى أنّ الهيئة تواصل العمل على تحديث منظوماتها الأساسية، لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، مضيفا أنّ مبالغ الغرامات يتم استخدامها في العديد من التعاقدات على جرارات جديدة أو توفير قطع صيانة القطارات بالورش.