"غيث" ينعى الطفل السوري "سعيد" بعد رفقته في رحلة علاجية استمرت عاما

نعى "غيث" مُقدم البرنامج الخيري الشهير "قلبي اطمأن"، أحد ضيوف برنامجه، وهو الطفل السوري "سعيد"، الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، بعد صراع مع المرض.

ونشرت الصفحة الرسمية للبرنامج، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، آخر رسالة صوتية لـ"سعيد"، وهو يُطمئن "غيث" على حالته الصحية، إذ قال في رسالته: "أنا بحبكم وبحب غيث".

وكان "غيث" قد التقى بالطفل "سعيد"، في افتتاحية الموسم الثاني من برنامج "قلبي اطمأن"، في مايو 2019، حيث يعيش الطفل مع والدته في الأردن منذ عام 2013، وذلك بعد وفاة والده في أحداث سوريا.

"سعيد" يناهز من العمر 15 عامًا، وهو الأخ الأكبر بين أشقائه الأربع، كان يُعاني من فشل كلوي، وكان في أشدّ الحاجة إلى إجراء عملية جراحية، لاسيما وأنه بلا معيل، وكانت والدته تجمع تبرعات من جيرانها في الأردن بشأن إنقاذ ابنها من خلال إجراء عمليات له.

الحلم الوحيد لوالدة "سعيد"، كان إنقاذ ابنها، من خلال توفير مبلغ مالي لإجراء العملية له، وهو الأمر الذي حققه له "غيث" من خلال منحها مُساعدة مالية، بشأن إجراء العملية وشراء الأدوية اللازمة، حيث استمرت رحلة العلاج قرابة عام، لتنتهي بوفاة "سعيد".