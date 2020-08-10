لجان الدقهلية تكثف استعداداتها لاستقبال الناخبين بمجلس الشيوخ

كثف رؤساء مراكز ومدن محافظة الدقهلية، من تحركاتهم لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز مقار العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ والتي ستجرى يومي 11 و12 أغسطس.

ووضعت بعض اللجان فراشة في مدخل اللجان وحددت مسارات الناخبين بالفراشة لتسهيل الوصول عليهم إلى اللجان، واتباع الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم.

وأشرف المحاسب محمد عبدالباقي رئيس مدينة جمصة على الأعمال النهائية لتجهيز مدرسة جمصة التجريبية للتعليم الأساسي استعدادا لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ بها.

وفي مركز الجمالية جرى تطهير المقرات الانتخابية بالقرى ورفع المخلفات وقص وتهذيب الأشجار استعدادا للانتخابات.

وتابع محمد عوض نائب رئيس مركز شربين تجهيزات المقرات الانتخابية داخل المدينة والوقوف على آخر الاستعدادات لضمان سير العملية الانتخابية بنجاح سواء نظافة دورات المياه واللجان والتعقيم المستمر، حفاظا على سلامة المترددين من المواطنين والقائمين على العمل، ومازال العمل جارياً اليوم والمتابعات الميدانية والوقوف على آخر التجهيزات من أعمال صيانة التيارات الكهربائية.