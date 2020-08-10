تجهيز 15 مقرا في العمرانية لانتخابات مجلس الشيوخ

قال محمد نور الدين رئيس حي العمرانية، إنه بناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالإعداد والتجهيز لكافة المقرات الانتخابية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين انتهى الحي من تجهيز 15 مقر انتخابي.

وأشار نور إلى أنه جرى رفع كفاءة النظافة بـ 9 أطنان تجريد الأتربة ورفع 20 سيارات مركونة وتركيب كشافات بفناء المدارس وصيانة أعمدة الإنارة المحيطة، إضافة إلى تجهيز اللجان من الداخل من نظافة وتعقيم وإنارة وإقامة السرادق أمام مداخل المدارس وإعداد مقاعد لكبار السن وما زالت التجهيزات جارية.