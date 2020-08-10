أستاذ قانون: مجلس الشيوخ يوفر على الدولة الجهد والوقت ومليارات مهدرة

قال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، إن انتخابات مجلس الشيوخ استحقاق دستوري وافق الشعب على تواجده وفقا للاستفتاء الدستوري، موضحا أن مجلس الشيوخ هو عبارة عن مجلس حكماء ذو طبيعة استشارية لرئيس الجمهورية أو لمجلس النواب.

وأضاف "المغازي" خلال لقاء ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن نسبة السيدات المعينات في مجلس الشيوخ على الأقل 10%، وهذا مكتسب جديد للمرأة المصرية، ويحسب للقيادة المصرية، مؤكدا أنه على الرغم من دور المجلس الاستشاري إلا أنه يعرض عليه القوانين المكملة للدستور وبعض مشروعات القوانين.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يستطيع الاستعانة بذوي الخبرات من كل المجالات لتعيينهم بمجلس الشيوخ، لافتا إلى أن المجلس سيدقق في القوانين ما سيؤدي لتلافي العيوب القانونية والدستورية لمشروعات القوانين، وسيوفر الجهد والوقت ومليارات مهدرة على الدولة.

وأوضح أنه وجود مجلس الشيوخ تأخر، إذ أن التعديلات الدستورية تم إقرارها منذ حوالي عام ونصف، ما كان يستوجب وجوده عقب تلك التعديلات، ولكن بسبب ظروف كورونا تم تأجيل ذلك، مؤكدا أن عقد انتخابات المجلس في هذا التوقيت نجاح للدولة ودليل على صلابة مؤسسات الدولة وحرصها على استكمال المؤسسات الدستورية.