لجنة الأمن بالبرلمان العراقي تحذر من "انفجارات كبيرة": اتعظوا من لبنان

انتقد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي بدر الزيادي، اليوم، ما وصفه بـ"التخزين العشوائي" للأسلحة والعتاد في المعسكرات العراقية، محذرا من "انفجارات كبيرة" قد تحدث جراء ذلك.

وقال الزيادي ـ في تصريح خاص لقناة "السومرية" الإخبارية العراقيةـ إن "ما جرى في لبنان، يمثل كارثة مروعة، وعلينا أن نتعظ ونأخذ درسا في قضية التعامل مع المخازن وطريقة تخزين الأسلحة والمعدات القابلة للانفجار".

وأشارعضو لجنة الأمن، إلى أن "طريقة الخزن الحالية للأسف عشوائية وغير صحيحة، والكثير من القطاعات العسكرية تخزن أسلحتها دون مواصفات الأمان، وأي تماس كهربائي أو ضربة عسكرية لا سمح الله ستحدث انفجارات ك‍بيرة".

وأضاف الزيادي، أن "مخازن الأسلحة ينبغي أن تكون بمواصفات خاصة وخالية من الأسلاك الكهربائية، وتكون المخازن تحت الأرض بعمق لا يقل عن 200 متر، بشرط أن تكون طريقة الحفر متعرجة وحسابها بشكل علمي".

وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أن "لجنة الأمن والدفاع بادرت بمفاتحة الجهات المعنية بهذا الشأن، وسيجري تشكيل لجان بكل وزارة لاسيما وزارتي الدفاع والداخلية لزيارة معسكراتهم والاطلاع على طريقة خزن العتاد".