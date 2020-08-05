العراق: مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، مقتل 4 إرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان، أن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع كركوك، أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا".

وأضافت خلية الإعلام، أن الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية خرجت بعد تنفيذ هذه الضربة وعثرت على وكر يحتوي على 20 عبوة ناسفة جاهزة للتفجير.

وأشارت المعلومات، إلى أن العناصر الإرهابية كانت تقوم بإعداد هذه العبوات لاستخدامها ضد المدنيين والقوات الأمنية.