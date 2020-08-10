نائب يطالب الحكومة بخطة تكنولوجية وإلكترونية للعام الدراسي 2020/2021

ناشد جون طلعت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وضع خطة واضحة للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، فيما يخص البنية التحتية التكنولوجية والإلكترونية، التي سيتم الاعتماد عليها بشكل موسع فى ضوء التعاطي من جانب الحكومة لتداعيات أزمة كورونا، على مستوى التربية والتعليم وفي المدارس المنتشرة بمحافظات مصر.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدًا أنّ حديث قيادات وزارة التربية والتعليم دائم في الفترة الأخيرة عن الجانب الإلكتروني الموسع في العام الدراسي الجديد، مع مقترحات متعلقة بتقليل عدد أيام الدراسة مقابل تفعيل المنصات الإلكترونية للدراسة والتعليم، وإمكانية أن تكون الثانوية العامة أون لاين، مشيرا إلى أنّ هذه الأفكار تحتاج لبنية تحتية تكنولوجية كبيرة توضع بشكل مسبق وقبل انطلاق العام الدراسي، حتى لا نفاجأ ببدء العام الدراسي والبيئة التكنولوجية غير مؤهلة، ما يعطي فرصة للتربص الدائم بالعملية التعليمية في مصر، والتي يتم النهوض بها.

ولفت عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أنّ التربص الذي يلاحق أعمال تطوير المنظومة التعليمية من قبل أصحاب المصالح، من شأنه أن يصدر إشكاليات الإطار الإلكتروني ويروج لبعض الأعمال التي تؤثر عليه بالسلب، ومن ثم وجود خطة متكاملة في هذا الملف، بجانب الجهود الأخرى في الاستعداد يكون ضرورة مهمة، ويصب في صالح المنظومة التعليمية والطلاب بالمستويات التعليمية.

واختتم حديثة بتأكيد أنّ التعليم من الملفات التي تأثرت بشكل مباشر من أزمة كورونا، لكن ثبت من خلال البدائل الإلكترونية أنّها قد تكون بديلاً جيداً لكن بضوابط حاسمة، وتوعية الأسر والمواطنين به، مشيراً إلى أنّه بجانب جميع الخطوات المادية في النهوض بالعملية التعليمية، يجب أن تصاحبها جهود توعوية موسعة لتفويت الفرص على المتربصين وأصحاب المصالح والوصول للمواطنين بشكل مباشر دون وسائط أو أصحاب مصالح.