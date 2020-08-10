"​اللقاء الديمقراطي" تطالب بتحقيق دولي في انفجار بيروت وإسقاط الحكومة

طالبت كتلة ​اللقاء الديمقراطي النيابية برئاسة وليد جنبلاط، بتحقيق دولي لكشف حقيقة تفجير بيروت، بسبب "فقدان الثقة بالتحقيق المحلي"، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وطالبت كتلة ​اللقاء الديمقراطي النيابية، بإسقاط الحكومة اللبنانية، وتشكيل حكومة حيادية، فضلا عن تقصير مدة المجلس النيابي في لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بعقد جلسات للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت، ومن المقرر أن يستمع القضاء اليوم، لإفادة عدد من قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية في التحقيقات بانفجار بيروت.

وأثارت كارثة انفجار مرفأ بيروت، مظاهرات غاضبة، حيث نصب متظاهرون مشانق وسط بيروت، وعقدوا جلسات شنق وهمية لصور من ورق مقوى لكبار المسؤولين اللبنانيين.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات لأعمال عنف عندما ألقى المتظاهرون الحجارة على قوات الأمن، التي ردت بوابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي.

وانتشرت قوات الجيش اللبناني في محيط مبنى وزارة الخارجية، بعد إخراج المتظاهرين منه، بعد اقتحام المتظاهرين الغاضبين المبنى القابع في منطقة الأشرفية وسط العاصمة المنكوبة، رافعين شعارا كتب عليه "بيروت منزوعة السلاح"، ومعلنين أنّ الوزارة أضحت مقر "الثورة اللبنانية".