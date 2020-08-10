الحجز 23 أغسطس.. أوراق الحصول على شقة بالإسكان في الطرح الجديد

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات سكنية لـ متوسطي الدخل، في المدن التالية: بدر بمحافظة القاهرة، والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وبورفؤاد بمحافظة بورسعيد، وشطا والزرقا بمحافظة دمياط.

على أن يبدأ سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية ومصروفات التسجيل، وتسجل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط، على الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، في الفترة من 23 أغسطس الحالي إلى 22 سبتمبر المقبل.

أسعار ومساحات الوحدات المطروحة

مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120 مترًا مربعًا (3 غرف وصالة - كاملة التشطيب).

تبدأ الأسعار من 480 ألف جنيه، ويتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف 200 جنيه مصروفات تسجيل (لا تُرد ولا تُسترد)، ويتم سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع نسبة 2.5% من ثمن الوحدة السكنية لكل دفعة، تبدأ بعد 3 أشهر من غلق الإعلان، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عامًا بسعر عائد 8% سنويًا متناقصة، وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل.

ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه مصري (وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص) مع سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 200 جنيه (لا ترد ولا تسترد) - دفعة واحدة وغير مجزأة - قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

- ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

- إرفاق إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية:

1. صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية).

2. شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث يشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد.

3. أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي - معاش استثنائي أو خلافه - امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخلًا إضافيًا) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية

- شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة.

- صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

- في حال سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص، والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.