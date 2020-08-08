"الإسكان" تسلم أكثر من 1000 شقة للفائزين بها خلال أغسطس الجاري

تستعد وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسليم وحدات في مشروعات إسكان متوسط خلال شهر أغسطس الجاري، فى مدينتي "العبور" وأكتوبر.

وقال عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، يوم الأحد 16 أغسطس في تسليم 716 وحدة للفائزين بها بمشروع سكن مصر "المرحلة الأولى" بالمدينة، وسيتم تسليم الوحدات على أيام متتالية حتى يوم الاثنين 5-10-2020 طبقاً للمواعيد المعلنة من الجهاز، وتم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.

بينما يبدأ جهاز مدينة العبور، يوم الأحد 30 أغسطس المقبل، في تسليم 336 وحدة سكنية، متمثلة في 14 عمارة بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم للحاجزين من يوم الأحد 30-8-2020، على مدار 14 يوم عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية،:

- على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الجهاز الخاص به، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

- إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

- ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام.

- ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.