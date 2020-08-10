"الإسكان": طرح وحدات لمتوسطي الدخل يوم 16 أغسطس في 4 محافظات

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه كان هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تكون هناك تغطية كاملة لجميع شرائح المجتمع وكل ما يتطلبه المواطن من الحصول على وحدة سكنية مناسبة كاملة التشطيب وهذا ما تسعى إليه وزارة الإسكان في جميع المحافظات.

وأضاف خطاب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن الفئة المستهدفة هي الشريحة متوسطة الدخل "لا يزيد دخلهم السنوي عن 600 ألف جنيه للأسرة، أو 480 ألف جنيه سنويا للأعزب"، مؤكدا أن الوحدات السكنية تشطيبها وسعرها مناسب نحو 480 ألف جنيه سعر الوحدة ومساحات تبدأ من 100 إلى 120 مترا للوحدة.

وتابع، أن الوحدات السكنية مطروحة في 4 محافظات "القاهرة، دمياط، البحر الأحمر، بورسعيد" ويتم تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني للحجز على صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبداية من يوم 16 أغسطس ستكون الفرصة متاحة من خلال مكاتب البريد لشراء الكراسات.