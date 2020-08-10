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وزيرة الهجرة تتابع تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ

كتب:

سماح حسن
12:47 م | الإثنين 10 أغسطس 2020
وزيرة الهجرة تتابع تصويت المصريين بالخارج في " الشيوخ"

وزيرة الهجرة تتابع تصويت المصريين بالخارج في " الشيوخ"

حرصت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على تفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة تصويت اليوم الثاني والأخير للمصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، وهي الغرفة التي أعدتها الهجرة للرد على استفسارات الناخبين بالخارج بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا للانتخابات.

وبدأ المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ أمس الأحد، وتنتهي العملية الانتخابية مساء اليوم الإثنين.

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