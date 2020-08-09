تقرأ غدا.. رئيس "الهيئة الوطنية": إجراء انتخابات "الشيوخ" في ظل "كورونا" قرار جرئ

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا الإثنين، حوار خاص لـ"الوطن" مع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أكد خلاله أن إجراء الانتخابات في ظل وباء كورونا سيكون قرارا جريئا، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أطراف العملية الانتخابية.

وفي العناوين:

رئيس الوزراء: منظومة متكاملة للعام الدراسي الجديد "تربية وتعليم وحماية" لـ 23 مليون طالب

انتهابات الشيوخ: مبادرات لتسهيل تصوير المصريين في الخارج

التخطيط: الحد الأدنى يحقق التوازن بين الأجور والأسعار

وزيرة الصحة تشدد على الوقاية بعد تجمعات العيد

وفي الشأن الدولي:

ترامب: ضقنا بـ"كورونا".. وسنحافظ على على العمال والوظائف

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تقصف أراضي زراعية في غزة