اقتصادية النواب توافق على اتفاق لتطوير أسواق الجملة بـ700 ألف يورو

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في اجتماعها الآن برئاسة النائب أحمد سمير، على اتفاقية الشراكة الثلاثية لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية لتطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس، والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في 30 مارس 2020، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

ويهدف الاتفاق لتقديم المساعدة الفنية من أجل تطوير نجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر، وتزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين الإمداد الغذائي والتأكد من جودته وتعظيم الاستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجستية، من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية في مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.

ووفقا للاتفاق تقدم الوكالة الفرنسية للتنمية لشركة سيماريس باعتبارها الشريك الفني، مساهمة مالية بحد أقصى 700 ألف يورو لتنفيذ المشروع، ويبرم بينهما اتفاق ثنائي يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بآلية دفع المساهمة المالية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّه سيتم الإعلان عن تأسيس البورصة السلعية قبل نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أنّ الهدف من إنشاء البورصة السلعية هو مزيد من الشفافية والإفصاح في عملية طرح السلع وبيعها، مُشيرا إلى أنّ تلك الخطوة تُعد نقلة في مفهوم التجارة الداخلية، وأنّ عدم الإفصاح وغياب الشفافية والمعلومات الدقيقة هو السبب الرئيسي في تباين أسعار السلع من مكان لآخر.