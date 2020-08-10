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محمود مسلم

استقالة النائب هنري الحلو من مجلس النواب اللبناني  

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سحر المكاوى
10:41 ص | الإثنين 10 أغسطس 2020
إنفجار بيروت

إنفجار بيروت

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" باستقالة النائب هنري الحلو من مجلس النواب اللبناني.

وأفادت صحيفة "النهار" اللبنانية، بأنَّ القرار اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس، في البرلمان، وفقًا لما نقلته قناة "العربية".

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أنَّ هناك مشاورات في الحكومة، لتقديم استقالة جماعية، مشيرة إلى انعقاد جلسات مفتوحة للبرلمان من الخميس، لمتابعة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وأعلنت وزيرة الإعلام اللبنانية، ووزير البيئة استقالتهما من الحكومة، أمس.

كان رئيس حزب الكتائب اللبناني سامي الجميل، أعلن أمس، استقالة نواب الحزب من البرلمان، وذلك بعد يوم من اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية، في شوارع بيروت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت رفضًا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية وتداعيات الانفجار المدمر الذي وقع بالعاصمة قبل أيام جراء التفجير الذي شهده ميناء بيروت البحري.

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