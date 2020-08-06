هتروح فين في الويك إيند.. المتفائل وحريم النار عروض البيت الفني للمسرح

كشف البيت الفني للمسرح عن عروض نهاية الأسبوع الويك إيند، لأيام الخميس والجمعة والسبت 6-7-8 أغسطس الحالي، على مسارح الدولة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مواعيد العرض وأسعار التذاكر بجميع فئاتها.

أولا بالقاهرة

مسرحية المتفائل

تعرض مسرحية المتفائل على المسرح القومي بالعتبة، الساعة الثامنة 8:00 مساء، وتتراوح فئات التذاكر ما بين 30 و50 و70 و100 جنيه.

العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق راغب، أحمد سمير عامر، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومي، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

مسرحية الحادثة

يبدأ عرض مسرحية الحادثة على مسرح الغد بالعجوزة، في تمام الساعة السابعة ٧:٠٠ مساء، وأسعار التذاكر 30 و 35 جنيهًا.

العرض من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، فتحي الجارحي، رضوى البروكي، من إخراج عمرو حسان

مسرحية الطوق والأسورة

تعرض يومي الخميس والجمعة فقط على مسرح الأوبرا المكشوف بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة ٨:٠٠ مساء، وسعر التذكرة 45 جنيهًا.

تدور أحداث العرض في صعيد مصر حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية يحيي الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

مسرحية حريم النار

تعرض يومي السبت والخميس فقط، على مسرح الطليعة قاعة زكي طليمات، في تمام الساعة السابعة النصف ٧:٣٠، وسعر التذكرة 35 جنيهًا.

المسرحية عن نص بيت برنارد ألبا للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا، بطولة عايدة فهمي، منال ذكي، عبير لطفي، نشوى إسماعيل، نسرين يوسف، أميرة كامل، كريستين عاطف، ديكور محمد سعد، أزياء شيماء محمود، موسيقى وألحان محمد حسني، مصمم إستعراضات محمد ميزو، مصمم إضاءة إبراهيم الفرن، العرض من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي.

مسرحية كأنك تراه

تعرض مسرحية كأنك تراه يوم الجمعة فقط، على مسرح الطليعة قاعة صلاح الصبور، في تمام الساعة السابعة ٧:٠٠ مساء، وسعر التذكرة 25 جنيهًا.

العرض تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبد الهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، إخراج ماهر محمود

مسرحية أفراح القبة

يقام العرض على المسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام الساعة السابعة ٧:٠٠ مساء، ويتراوح سعر التذكرة 30 و 50 جنيهًا.

المسرحية بطولة عبد المنعم رياض، محمد يوسف، محمد عبد القادر، فاطمه عادل، جيهان أنور، هايدي عبد الخالق، سمر علام، مينا نبيل، أحمد صلاح، محمد تامر، الطفل حمزه، مارتينا رؤوف، الديكور والإضاءة عمرو الأشرف، التعبير الحركي المناضل عنتر، الموسيقى أحمد نبيل، الملابس عبير بدراوي، الماكياج أماني حافظ، إخراج يوسف المنصور.

مسرحية البخيل

يعرض يومي الخميس والجمعة فقط، على مسرح ملك برمسيس، في تمام الساعة السابعة ٧:٠٠مساء، وسعر التذكرة 20 جنيهًا.

العرض عن نص الكاتب الفرنسي مولير، بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، منار عبدالحليم، هادى محى، عصام أشرف، محمد خلف، عبدالباري سعد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، الاء النادى، أشعار حامد السحرتي، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخني، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى احمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

مسرحية فركش لما يكش

العرض يقام للأطفال يومي الخميس والجمعة على مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في تمام الساعة السابعة ٧:٣٠ مساء، وسعر التذكرة 25 و35 جنيهًا.

المسرحية من تأليف و إخراج الشاعر شوقي حجاب

عرض القطط

يقام العرض على مسرح متروبول بالعتبة، في تمام الساعة السابعة ٧:٠٠ مساء، وسعر التذكرة 35 جنيهًا.

العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، صفوت صبحي، جلال عثمان، وائل ابراهيم، تأليف وأغاني صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحي.

ثانيَا بالإسكندرية

مسرحية رحلة سعيدة

ترفع الستار عن العرض على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي، في تمام الساعة الثامنة ٨:٠٠ مساء، وسعر التذكرة 10 و50 جنيهًا.

العمل بطولة محمد فاروق، ايهاب جابر، رضوى حسن، عادل سعيد، مهند مختار، آثار وحيد، محمود فيشر، ياسر مجاهد، غادة كمال، عبد الرحمن عيد، ميرنا هشام، تالي، محمد مرسي، ديكور وملابس: وليد جابر، تأليف موسيقى: محمد شحاته، إضاءة: إبراهيم الفرن، استعراضات: سمير نصري، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.