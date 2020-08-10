محافظ المنيا يُقيل رئيس حي بسبب انتخابات الشيوخ

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، تجهيزات واستعدادات عدد من مقار اللجان لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بمدينة المنيا، وذلك قبيل ساعات قليلة من بدء ماراثون الانتخابات.

وشملت جولة محافظ المنيا، التي رافقه فيها محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم، تفقد مقر اللجان بنادي الشعب، ومدرسة الزهراء الجنوبية، ومدرسة كفر المنصورة الرسمية للغات، ومركز التدريب للتشييد والبناء.

وأقال المحافظ خلال جولته، رئيس حي غرب من منصبه، كما أحال رئيس نادي الشعب بحي جنوب للتحقيق، وذلك بسبب الإهمال والتقصير الشديد في متابعة جاهزية واستعدادات اللجان التي ستجرى بها الانتخابات.

وشدد محافظ المنيا، على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، كما وجّه بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وكلف المحافظ نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، بمتابعة استعداد وجاهزية اللجان بمراكز جنوب المحافظة، كما كلف اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية بلجان مراكز شمال المحافظة ومتابعة مدى الجاهزية للانتخابات.

ويواصل رؤساء المراكز والمدن متابعة توفير كافة التجهيزات الخاصة باللجان من إجراءات التعقيم والتطهير وكذلك توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع كافة الاشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين.

وقرر محافظ المنيا، إلغاء كافة الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وأكد المحافظ تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث أولًا بأول.