بدء اختبارات الدارسين بنظام التعليم المفتوح في جامعة المنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، بدء اختبارات الدارسين بالسنوات النهائية ببرامج التعليم المفتوح بالنظام القديم، للعام الدراسي 2019/2020، اعتباراً من الثامن من أغسطس الجاري، وتستمر حتى الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

ويضم نظام التعليم المفتوح 5 برامج هي "التجارة، والخدمة الاجتماعية، والآداب قسم الإعلام، والتربية للطفولة المبكرة، والحقوق"، وذلك وسط تحقيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة لانعقاد الاختبارات.

وأكد الدكتور عصام الدين فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن إدارة المركز اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاستقبال امتحانات السنوات النهائية بنظام التعليم المفتوح القديم، الذي جرى استبداله بنظام التعليم المدمج الجديد.

ومن المقرر أن يُعلن مركز التعليم المدمج بجامعة المنيا عن فتح باب التقدم لطلبات الالتحاق ببرامج التعليم المدمج بالنظام الجديد في منتصف الشهر الجاري، وذلك في البرامج المهنية لبكالوريوس التجارة، والزراعة، والطفولة المبكرة، وليسانس اللغة العربية بدار العلوم.