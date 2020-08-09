جامعة المنيا تستقبل 502 طالب لأداء اختبارات القدرات بــ4 كليات

استقبلت جامعة المنيا لليوم الثاني على التوالي، طلاب الثانوية العامة الجُدد المتقدمين لأداء اختبارات القدرات بها هذا العام، وذلك بكليات الفنون الجميلة، وقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية، والتربية الفنية، والتربية الرياضية.

أكد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، انتظام سير أداء اختبارات القدرات بالكليات، بعد ما جرى اتخاذه من إجراءات احترازية، تضمن الحفاظ على الطلاب وسلامتهم في مواجهة فيروس كورنا المستجد، من حيث إجراء الكشف الحراري على الطلاب بمداخل بوابات الجامعة، وتعقيمهم ببوابات التعقيم الذاتية، مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير بمقار أداء الاختبارات بالكليات.

أشار الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة استقبلت أمس في أولى أيام أداء اختبارات القدرات 502 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة المتقدمين لأداء الاختبارات لهذا العام.

واستقبلت كلية التربية الرياضية بنين 125 طالبا، والتربية الرياضية بنات 113 طالبة، كما استقبلت التربية الفنية 62 طالبة وطالبة، بينما وصل عدد الطلاب الذين استقبلتهم كلية الفنون الجميلة بقسمي العمارة والفنون إلى 109 طلاب، 37 منهم بالعمارة، و72 بالفنون، كما استقبلت كلية التربية النوعية قسم التربية الموسيقية 93 طالبا وطالبة.