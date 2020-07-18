رئيس جامعة أسوان يتفقد مستشفى اليوم الواحد تمهيدا لافتتاحه

تفقد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، اليوم، الاستعدادات النهائية من أعمال الإنشاء والتطوير التي تجري على قدم وساق لافتتاح مستشفى "اليوم الواحد" بمدينة أسوان الجديدة، وذلك في إطار التوسعات التي تشهدها منشآت الجامعة بالمدينة الجديدة.

وأكد "غلاب"، أن مستشفي اليوم الواحد جرى ضمها للمنشآت الجامعة من جهاز مدينة أسوان الجديدة لخدمة أهالي وسكان مدينة أسوان الجديدة والمناطق المجاورة والعمل على تقديم خدمة طبية متميزة وإجراء الجراحات السريعة، حيث تضم المستشفى العديد من الأقسام وغرفة مجهزة لإجراء العمليات الجراحية الخفيفة والسريعة، كما أنه يوجد بمستشفى اليوم الواحد معمل أشعة وتحاليل وغرف إفاقة واستضافة للمرضى عقب الجراحات الخفيفة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مستشفي اليوم الواحد التي تتبع جامعة أسوان وتخضع لإشراف كلية الطب، وسيجري افتتاحها خلال وقت قريب وتزويدها بالأطقم الطبية وهيئة التمريض والخدمات المعاونة لتقديم خدمة طبية مميزة لقاطني مدينة أسوان الجديدة.