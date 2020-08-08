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رئيس جامعة أسوان يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات

كتب:

عبد الله مشالي
12:45 م | السبت 08 أغسطس 2020
جامعة أسوان

جامعة أسوان

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، إن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات اليوم السبت الموافق 8 أغسطس وحتى الخميس 20 من الشهر ذاته، من خلال توافد الطلاب على كلية التربية النوعية بالنفق  وكلية التربية الرياضية بالحرم الجامعي بصحاري.

 وأضاف غلاب، أنه جرى تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب، والعمل على إجراء كل أنواع اختبار القدرات للطالب في يوم واحد، لتخفيف العبء على الطلاب ومنع التكدس.

وشدد على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات، مع تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكل كلية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة.

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